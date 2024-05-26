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В Черное море прибыл американский разведчик — какая цель

26 мая 2024 12:15
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Лилия Швец
редактор
В Черное море прибыл американский разведчик — какая цель
Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: Northrop Grumman
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Активность разведывательной операции наблюдается над Черным морем. Там зафиксирован американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Он патрулирует на территории Новороссийска РФ.

Об этом Новости.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Откуда взлетел БпЛА

Стратегический разведывательный БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВВС США с позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и начинает разведку на крымском направлении. Задачей такого БпЛА является отслеживание районов ПВО и сбор данных о том, как ВС России реагируют на боевые ситуации.

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Движение БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВВС. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, сразу три российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 26 мая. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, оккупанты продолжают их держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Также мы писали, что русские военные корабли были обязаны переместиться в порт в Новороссийске под давлением украинских вооруженных сил. Несколько кораблей также были переведены в Каспийское море после уничтожения ракетного корабля "Циклон".

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако сохраняется несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

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