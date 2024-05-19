Над Чорним морем зараз працюють американські літаки — розвідка посилилась

Рух літака Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: скриншот

Активність американської авіації спостерігається біля південних кордонів Одеської області. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon та безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі над Ізмаїлом та моніторить ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює Boeing P-8A Poseidon

Літак патрулює за 30 кілометрів від Ізмаїлу. Він також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря, контролюючи ситуацію на воді. Відомо, що Boeing P-8A Poseidon злетів з авіабази Чаніа на острові Крит.

Рух Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Американська розвідка над Чорним морем

Безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE14 зараз веде розвідку над Чорним морем на відстані 120-140 км від узбережжя Криму. Відомо, що свій маршрут він розпочав з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії. Заступив на чергування ще вчора ввечері.

Рух Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що у ніч проти 19 травня Сили оборони атакували Чорноморський флот РФ. Внаслідок чого знищено морський тральник проєкту 266-М "Ковровец".



Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.



Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, за якими загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.