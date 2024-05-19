Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Над Чорним морем зараз працюють американські літаки — розвідка посилилась arrow

Над Чорним морем зараз працюють американські літаки — розвідка посилилась

19 травня 2024 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Над Чорним морем зараз працюють американські літаки — розвідка посилилась
Рух літака Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Активність американської авіації спостерігається біля південних кордонів Одеської області. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon та безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі над Ізмаїлом та моніторить ситуацію у Чорному морі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулює Boeing P-8A Poseidon

Літак патрулює за 30 кілометрів від Ізмаїлу. Він також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря, контролюючи ситуацію на воді. Відомо, що Boeing P-8A Poseidon злетів з авіабази Чаніа на острові Крит. 

У Чорному морі зараз працюють американські літаки — розвідка посилилась - фото 1
Рух Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Американська розвідка над Чорним морем

Безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE14 зараз веде розвідку над Чорним морем на відстані 120-140 км від узбережжя Криму. Відомо, що свій маршрут він розпочав з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії. Заступив на чергування ще вчора ввечері. 

У Чорному морі зараз працюють американські літаки — розвідка посилилась - фото 2
Рух Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що у ніч проти 19 травня Сили оборони атакували Чорноморський флот РФ. Внаслідок чого знищено морський тральник проєкту 266-М "Ковровец". 

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, за якими загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку