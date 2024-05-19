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Над Черным морем сейчас работают американские самолеты — разведка усилилась

19 мая 2024 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Над Черным морем сейчас работают американские самолеты — разведка усилилась
Движение самолета Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Активность американской авиации наблюдается у южных границ Одесской области. Над Черным морем фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon и беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве над Измаилом и мониторят ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует Boeing P-8A Poseidon

Самолет патрулирует в 30 километрах от Измаила. Он также производит разведку вдоль берегов Черного моря, контролируя ситуацию на воде. Известно, что Boeing P-8A Poseidon взлетел с авиабазы Чаниа на острове Крит.

В Черном море сейчас работают американские самолеты - разведка усилилась - фото 1
Движение Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Американская разведка над Черным морем

Беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14 сейчас ведет разведку над Черным морем в 120-140 км от побережья Крыма. Известно, что свой маршрут он начал с авиабазы Сигонелла НАТО на Сицилии. Заступил на дежурство еще вчера вечером.

В Черном море сейчас работают американские самолеты - разведка усилилась - фото 2
Движение Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что в ночь на 19 мая Силы обороны атаковали Черноморский флот РФ. В результате был уничтожен морской тральщик проекта 266-М "Ковровец".

Также мы писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако сохраняется несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

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