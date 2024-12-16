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До дронів звикаєш — Кіпер про обстріли та тривоги в Одесі

16 грудня 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Кіпер розповів, що робить під час обстрілів
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одесити звикли до регулярних обстрілів РФ. І все частіше ігнорують сигнали повітряної тривоги. Навіть начальник ОВА не завжди реагує на небезпеку.

Про це в інтерв'ю програмі "Мосейчук+" розповів сам Олег Кіпер. 

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Очільник області розповів, що ще рік тому після кожного обстрілу на кордонах з Молдовою та Румунією виникали черги з бажаючих виїхати. Тепер люди вже звикли, а дехто навіть не встає з ліжка під час нічних атак і спить далі. 

"Був випадок колись, з берегової лінії заходять шахеди. Я живу на четвертому поверсі і чую, вікно відкрите — шахед летить. Просто летить, але він над будинком. Він там, до речі, поруч в новобудову залетів, біля мене, через 200 метрів, 26 поверхів. І мужик стоїть наверху. Шахед летить вище мене, але нижче нього. Я дивлюся, а він курить і дивиться, як це все летить. Я думаю, або в Бога так вірить, або настільки вже до цього звик", — розповів Олег Кіпер.

Також начальник ОВА розкрив деталі російської атаки на Одесу 18 листопада. За його словами, в цій частині міста вже було близько п'яти "прильотів".   

"В російських пабліках ми побачили, що нібито в цьому приміщенні проживали військові. Ясно, як завжди. Хоча в центральній частині, взагалі в місті ми забороняємо розквартировувати будь-яких військових, тому що це небезпека для цивільних людей", — говорить Олег Кіпер. 

Нагадаємо, також начальник Одеської ОВА розповів, як митрополит УПЦ Агафангел їздив узбережжям з іконою і цим буцімто зупинив російський десант. Раніше ми повідомляли, що скандальний блогер Олексій Арестович погрожував Олегу Кіперу проблемами у разі свого приходу до влади.

Одеса Одеська область обстріли Одеська ОДА Олег Кіпер

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