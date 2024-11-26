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Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

26 листопада 2024 22:37
Рвачова Анастасія - редактор
Обстріли та тривога в Одесі- як реагують люди, чи скупаються в укриття
Одесити сидять в укритті. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Ось уже кілька місяців Одещина під постійним вогнем ворога. Щоденно у різних районах міста й області надходять повідомлення про те, що російська ракета або дрон влучили по цивільних обʼєктах. Лише вчора балістика вдарила по житловому сектору, пошкодивши будинки та поранивши кількох людей. Кожен сам вирішує, як діяти під час тривоги, але зростання кількості ударів змушує багатьох замислитися про власну безпеку.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи стали вони частіше спускатися до укриття. 

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Безпека під час тривоги

Серед одеситів можна побачити різні реакції. Одні одразу прямують до укриттів, інші залишаються вдома або продовжують свій день, ніби тривога їх не стосується. Для когось це вже частина буденного життя, а для інших — реальна загроза, на яку варто реагувати. До других належить Валентина, яка почала відчувати останнім часом небезпеку. 

"Так, я стала частіше спускатися. Після останніх вибухів стало страшнувато в квартирі. До цього вистачало посидіти в коридорі. Зараз вже ні", — розповідає Валентина.

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А ось одеситка Тетяна наголошує, що йти до укриття її спонукають новини зі всієї України. Адже дійсно ситуація загострилася у багатьох регіонах, й Одещина не стала винятком.  

"Дійсно, я зараз спускаюся набагато частіше. Можливо, після всіх подій, які останнім часом відбуваються. Щоразу все страшніше, а вибухи все ближче", — ділиться Тетяна. 

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

За останні тижні деякі одесити сильно змінили свої звички. Так, Іван, який зазвичай не турбувався про безпеку, тепер частіше спускається в укриття.

"Останнім часом став частіше спускатися, не нехтую своєю безпекою. Після минулих подій у нашому місті якось не дуже хочеться під час тривоги сидіти вдома", — зазначає Іван. 

Одесит Іван. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесит Іван. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Альтернатива укриттю

Не всім одеситам вдається знайти укриття поруч із домом під час повітряної тривоги, і для деяких це стає реальним випробуванням. Багатьом доводиться сидіти у квартирі, адже на вулиці ризик отримати травму стає ще більшим. На цьому наголошує Олена, яка не має змоги заховатися під час можливих ударів. 

"Я взагалі не спускаюсь, бо поряд немає укриття. Якби було, то ходила б до нього. А так все доводиться перечікувати вдома", — каже Олена. 

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Брак належних укриттів змушує людей наражати себе на небезпеку, намагаючись знайти хоч якесь безпечне місце вдома. Тому Анна ділиться, що вже майже три роки використовує правило двох стін, і вже навіть були ситуації, коли дівчину це рятувало. 

"Якби було куди спускатися взагалі... У нас немає вдома укриття і близько також. Сидимо просто в коридорі та дотримуємося правила двох стін", — підсумовує Анна. 

Одеситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Останнім часом атаки на Одесу стали частішими і все більш хаотичними — ворог не залишає мирних жителів у спокої, намагаючись залякати та посіяти паніку. Попри це, одесити не здаються, і навіть за відсутності укриттів поруч вони залишаються стійкими й готовими до боротьби. Кожен новий удар нагадує, що небезпека поруч, але й кожен день наближає перемогу України. У ці важкі часи важливо не забувати про власну безпеку, адже агресор не зупиниться, поки ми не досягнемо своєї мети — свободи та миру для всієї країни.

Нагадаємо, вдень 26 листопада росіяни атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер". Постраждали одинадцять людей. Одна з жінок перебуває у важкому стані — в неї черевна травма. Ми також писали про те, як пережили удар люди, які перебували на місці прильоту.

Крім того, вчора росіяни обстріляли Білгород-Дністровський район. Також в Одесі підрахували масштаби руйнувань після ракетного удару у понеділок.

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