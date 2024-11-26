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Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

26 ноября 2024 22:37
Рвачова Анастасия - редактор
Обстрелы и тревога в Одессе - как реагируют люди, или искупаются в укрытие
Одесситы сидят в укрытии. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Вот уже несколько месяцев Одесчина под постоянным огнем врага. Ежедневно в разных районах города и области поступают сообщения о том, что российская ракета или дрон попали по гражданским объектам. Только вчера баллистика ударила по жилому сектору, повредив дома и ранив нескольких человек. Каждый сам решает, как поступать во время тревоги, но рост количества ударов заставляет многих задуматься о собственной безопасности.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, стали ли они чаще спускаться в укрытия.

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Безопасность во время тревоги

Среди одесситов можно увидеть разные реакции. Одни сразу направляются в укрытия, другие остаются дома или продолжают свой день, будто их тревога не касается. Для кого-то это уже часть обыденной жизни, а для других реальная угроза, на которую стоит реагировать. Ко вторым относится Валентина, которая начала чувствовать в последнее время опасность.

"Да, я стала чаще спускаться. После последних взрывов стало страшновато в квартире. До этого хватало посидеть в коридоре. Сейчас уже нет", — рассказывает Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот одесситка Татьяна отмечает, что идти в укрытие ее заставляют новости со всей Украины. Ведь действительно ситуация обострилась во многих регионах, и Одесчина не стала исключением.

"Действительно, я сейчас спускаюсь гораздо чаще. Возможно, после всех событий, которые в последнее время происходят. Каждый раз все страшнее, а взрывы все ближе", — делится Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

За последние недели некоторые одесситы сильно изменили свои привычки. Так, Иван, обычно не беспокоившийся о безопасности, теперь чаще спускается в укрытие.

"В последнее время стал чаще спускаться, не пренебрегаю своей безопасностью. После прошедших событий в нашем городе как-то не очень хочется во время тревоги сидеть дома", — отмечает Иван.

Одессит Иван. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одессит Иван. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Альтернатива укрытию

Не всем одесситам удается найти укрытие рядом с домом во время воздушной тревоги, и для некоторых это становится реальным испытанием. Многим приходится сидеть в квартире, ведь на улице риск получить травму становится еще больше. Это подчеркивает Елена, которая не может спрятаться во время возможных ударов.

"Я вообще не спускаюсь, потому что рядом нет укрытия. Если бы было, то ходила бы в него. А так все приходится пережидать дома", — говорит Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Нехватка надлежащих укрытий заставляет людей подвергать себя опасности, пытаясь найти хоть какое-то безопасное место дома. Поэтому Анна делится, что уже почти три года использует правило двух стен, и уже были ситуации, когда девушку это спасало.

"Если бы было куда спускаться вообще. У нас нет дома укрытия и близко также. Сидим прямо в коридоре и соблюдаем правило двух стен", — заключает Анна.

Одесситка Анна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В последнее время атаки на Одессу участились и все более хаотичны — враг не оставляет мирных жителей в покое, пытаясь запугать и посеять панику. Несмотря на это, одесситы не сдаются, и даже при отсутствии укрытий рядом они остаются стойкими и готовыми к борьбе. Каждый новый удар напоминает, что опасность рядом, но каждый день приближает победу Украины. В эти трудные времена важно не забывать о собственной безопасности, ведь агрессор не остановится, пока мы не добьемся своей цели — свободы и мира для всей страны.

Напомним, днем 26 ноября россияне атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер". Пострадали одиннадцать человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии — у нее брюшная травма. Мы также писали о том, как пережили удар находившиеся на месте прилета люди.

Кроме того, вчера россияне обстреляли Белгород-Днестровский район. Также в Одессе подсчитаны масштабы разрушений после ракетного удара в понедельник.

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