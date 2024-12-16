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К дронам привыкаешь — Кипер про обстрелы и тревоги в Одессе

16 декабря 2024 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кипер рассказал, что делает во время обстрелов
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесситы привыкли к регулярным обстрелам РФ. И все чаще игнорируют сигналы воздушной тревоги. Даже начальник ОВА не всегда реагирует на опасность.

Об этом в интервью программе "Мосейчук+" рассказал сам Олег Кипер.

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Глава области рассказал, что еще год назад после каждого обстрела на границах с Молдовой и Румынией возникали очереди из желающих уехать. Теперь люди уже привыкли, а некоторые даже не встают с постели во время ночных атак и спит дальше.

"Был случай когда-то, с береговой линии заходят шахеды. Я живу на четвертом этаже и слышу, окно открытое — шахед летит. Просто летит, но он над домом. Он там, кстати, рядом в новостройку залетел, около меня, через 200 метров, 26 этажей. И мужик стоит наверху. Шахед летит выше меня, но ниже чего. Я смотрю, а он курит и смотрит, как это все летит. Я думаю, или в Бога так верит, или настолько уже к этому привык", — рассказал Олег Кипер. 

Также начальник ОВА раскрыл детали российской атаки в Одессу 18 ноября. По его словам, в этой части города уже было около пяти "прилетов".

"В российских пабликах мы увидели, что якобы в этом помещении проживали военные. Ясно, как всегда. Хотя в центральной части, вообще в городе мы запрещаем расквартировать любых военных, потому что это опасность для гражданских людей", — говорит Олег Кипер.

Напомним, также начальник Одесской ОВА рассказал, как митрополит УПЦ Агафангел ездил по побережью с иконой и этим якобы остановил российский десант. Ранее мы сообщали, что скандальный блогер Алексей Арестович угрожал Олегу Киперу проблемами в случае прихода к власти.

Одесса Одесская область обстрелы Одесская ОГА Олег Кипер

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