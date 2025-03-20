Прикордонниця на Одещині за хабарі випускала ухилянтів у Молдову

Затримання підозрюваної. Фото: Державне бюро розслідувань

Посадовиця Прикордонної служби на Одещині за хабарі допомагала ухилянтам безперешкодно виїхати з країни. Проте її піймали на гарячому, жінці загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, начальниця групи інспекторів на пункті пропуску пропонувала ухилянтам залишити країну за 3 тис. доларів США. За домовленістю, вони прибували на кордон у вихідний день, а фігурантка особисто випускала їх без належної перевірки документів. Правоохоронці затримали посадовицю під час отримання чергового хабара. Наразі встановлюються особи, які вже скористалися її послугами.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який підвозив призовників до кордону. А також про правоохоронця, який допомагав знятися з військового обліку.