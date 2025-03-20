Пограничница в Одесской области за взятки выпускала уклонистов в Молдову

Задержание подозреваемой. Фото: Государственное бюро расследований

Чиновница Пограничной службы в Одесской области за взятки помогала уклонистам беспрепятственно выехать из страны. Однако ее поймали с поличным, женщине грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, начальница группы инспекторов на пункте пропуска предлагала уклонистам покинуть страну за 3 тыс. долларов США. По договоренности, они прибывали на границу в выходной день, а фигурантка лично выпускала их без надлежащей проверки документов. Правоохранители задержали чиновницу во время получения очередной взятки. Сейчас устанавливаются лица, которые уже воспользовались ее услугами.

Какое наказание грозит

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который подвозил призывников к границе. А также о правоохранителе, который помогал сняться с воинского учета.