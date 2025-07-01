Ситуація на дорогах Одещини - великі затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот Google Maps

У вівторок, 1 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують величезні затори шляхом до КПП у бік Молдови, більшість яких — в районі Паланки. Однак у сторону Румунії проїзд дещо більш вільний, тягнучок там значно менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька великих заторів, простояти там доведеться більше 2 годин. Ще один спостерігається в районі села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — тягнучки є але вони дещо менші за розміром. Лише поблизу до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг сьогодні не зафіксовано.

Великі затори шляхом до Паланки. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі є заторів немає. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок також не спостерігається. Однак черга автівок утворилася поблизу села Саф'яни. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

Затори біля села Саф'яни. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.