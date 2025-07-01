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Главная Одесса В Молдову не выехать — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени

В Молдову не выехать — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 14:23
Ситуация на дорогах Одесской области - большие пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот Google Maps

Во вторник, 1 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки по пути к КПП в сторону Молдовы, большинство которых — в районе Паланки. Однако в сторону Румынии проезд несколько более свободный, тянучек там значительно меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько больших пробок, простоять там придется более 2 часов. Еще одна наблюдается в районе села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — тянучки есть, но они несколько меньше по размеру. Только вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей сегодня не зафиксировано.

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Большие пробки по пути к Паланки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. У канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек также не наблюдается. Однако очередь автомобилей образовалась вблизи села Сафьяны. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

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Пробки возле села Сафьяны Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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