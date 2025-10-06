Відео
Головна Одеса До Молдови та Румунї не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови та Румунї не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 15:40
Затори на трасі Одеса–Рені 6 жовтня: рух ускладнено, черги на окремих ділянках
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: travelme.com.ua

Сьогодні, 6 жовтня, на трасі Одеса–Рені в напрямку кордонів з Молдовою та Румунією виникли локальні затори. Затримки спостерігаються на окремих ділянках дороги, тож водіям рекомендується врахувати можливі черги під час поїздок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На дорозі, що веде до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", спостерігаються невеликі черги автівок. Затримки виникають біля території Нижньодністровського парку, безпосередньо перед КПП, а також на під’їзді до виїзду з Одеси. Внаслідок цього час проходження маршруту до кордону наразі становить понад годину.

Затори на расі Одеса-Рені
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у бік Орлівки утворилися затримки руху. Після проходження КПП "Паланка" водіям слід врахувати чергу та час очікування на виїзд. Сьогодні орієнтовний час у дорозі до дунайського кордону перевищує 3,5 години.

Затори на расі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

По дорозі до Рені утворилися черги, причому рух особливо ускладнено на виїзді з Молдови. Загальна тривалість поїздки зараз перевищує 4 години. Водночас існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію сусідньої країни і може стати варіантом для уникнення основних заторів.

Затори на расі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що до Молдови не виїхати, якщо не буде одного важливого документу. А також ми писали, що Румунія ввела нові правила перетину кордону на авто.

Одеса кордон дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
