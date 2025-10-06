Пробки на трассе Одесса-Рени 6 октября: движение затруднено, очереди на отдельных участках

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: travelme.com.ua

Сегодня, 6 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией возникли локальные пробки. Задержки наблюдаются на отдельных участках дороги, поэтому водителям рекомендуется учесть возможные очереди во время поездок.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге, ведущей к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", наблюдаются небольшие очереди автомобилей. Задержки возникают возле территории Нижнеднестровского парка, непосредственно перед КПП, а также на подъезде к выезду из Одессы. Вследствие этого время прохождения маршрута до границы сейчас составляет более часа.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в сторону Орловки образовались задержки движения. После прохождения КПП "Паланка" водителям следует учесть очередь и время ожидания на выезд. Сегодня ориентировочное время в пути до дунайской границы превышает 3,5 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

По дороге в Рени образовались очереди, причем движение особенно затруднено на выезде из Молдовы. Общая продолжительность поездки сейчас превышает 4 часа. В то же время существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны и может стать вариантом для избежания основных пробок.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

