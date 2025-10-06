Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову и Румынию не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову и Румынию не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 15:40
Пробки на трассе Одесса-Рени 6 октября: движение затруднено, очереди на отдельных участках
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: travelme.com.ua

Сегодня, 6 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией возникли локальные пробки. Задержки наблюдаются на отдельных участках дороги, поэтому водителям рекомендуется учесть возможные очереди во время поездок.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

На дороге, ведущей к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", наблюдаются небольшие очереди автомобилей. Задержки возникают возле территории Нижнеднестровского парка, непосредственно перед КПП, а также на подъезде к выезду из Одессы. Вследствие этого время прохождения маршрута до границы сейчас составляет более часа.

Затори на расі Одеса-Рені
Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в сторону Орловки образовались задержки движения. После прохождения КПП "Паланка" водителям следует учесть очередь и время ожидания на выезд. Сегодня ориентировочное время в пути до дунайской границы превышает 3,5 часа.

Затори на расі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

По дороге в Рени образовались очереди, причем движение особенно затруднено на выезде из Молдовы. Общая продолжительность поездки сейчас превышает 4 часа. В то же время существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны и может стать вариантом для избежания основных пробок.

Затори на расі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что в Молдову не уехать, если не будет одного важного документа. А также мы писали, что Румыния ввела новые правила пересечения границы на авто.

Одесса граница дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации