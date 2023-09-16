На Одещині затримали ухилянтів

Затримані прикордонниками чоловіки. Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонникам вдалося затримати майже 20 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Таким чином вони намагалися уникнути призову на військову службу.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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За інформацією прикордонників, до сусідньої Молдови намагалися потрапити жителі Харківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей. Для цього вони знайшли "перевізника" в мережі Інтернет.

"Вартість" перетину кордону

Організатори повністю прокладали "надійні" маршрути руху. За це вони просили з "мандрівників" по п'ять тисяч доларів з кожного.

Небезпечні маршрути

Особливість подорожі полягала в тому, що "туристи" не усвідомлювали небезпеку їхнього маршруту. До місця збору їх довозили в причепах із зерном, дехто чекав вказівок, перебуваючи у лісосмугах по декілька діб.

Яке покарання загрожує

Усім ухилянтам повідомили про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Їм загрожує штраф до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від мобілізації

Нагадаємо, Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, наявної серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.

Крім того, в Одесі розкрито і повідомлено про підозру колишньому диякону одного з храмів міста. Помічник священника організував схему виїзду чоловіків за кордон.