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В Молдову — в прицепе с зерном: на Одесчине задержали уклонистов

16 сентября 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали ухилянцев
Задержанные пограничниками мужчины. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области пограничникам удалось задержать около 20 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Таким образом они пытались избежать призыва на военную службу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации пограничников, в соседнюю Молдову пытались попасть жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей. Для этого они нашли "перевозчика" в сети Интернет.

"Стоимость" пересечения границы

Организаторы полностью прокладывали "надежные" маршруты движения. За это они просили с "путешественников" по пять тысяч долларов с каждого.

Опасные маршруты

Особенность поездки заключалась в том, что "туристы" не осознавали опасности их маршрута. К месту сбора их довозили в прицепах с зерном, некоторые ждали указаний, находясь в лесополосах по несколько суток.

Какое наказание грозит

Всем уклонистам сообщили об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП. Им грозит штраф до восьмисот тысяч рублей.

Уклонение от мобилизации

Напомним, Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершила операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВВК) в Одесской области. Должностные лица использовали поддельные медицинские заключения для уклонистов и получали большие суммы денег от военнообязанных.

Кроме того, в Одессе раскрыто и сообщено о подозрении бывшему диакону одного из храмов города. Помощник священника организовал схему выезда мужчин за границу.

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