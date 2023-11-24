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До Молдови за 3 тисячі доларів — в Одесі викрили канал переправлення ухилянтів

24 листопада 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До Молдови за 3 тисячі доларів — в Одесі викрили канал переправлення ухилянтів
Правоохоронці затримали учасника схеми. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили черговий канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Місцевий мешканець допомагав чоловікам призовного віку виїхати до Молдови, щоб уникнути призову. 

Про це повідомили в Ізмаїльському прикордонному загоні.

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Деталі схеми

Горе-бізнесмен підшукував охочих покинути територію України через месенджери. За свої послуги він просив 3 000 доларів США з кожної особи. З цих грошей він мав заплатити 200 доларів далекобійникам, аби ті провезли ухилянтів через транзитну ділянку траси "Одеса-Рені" та передали його поплічникам для подальшого трансферу до українсько-молдовського кордону. Ну а далі, оминаючи пункти пропуску Одещини, "клієнти" в населених пунктах прикордоння мали б самостійно форсувати кордон до Молдови.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) затримали в Одесі директора кадрової агенції, який допомагав ухилянтам виїхати за межі країни. Чоловік під виглядом рекрутингу робив дозвіл на "закордонну роботу", яка дозволяє виїхати військово зобов'язаним чоловікам.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови. 

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