В Молдову за 3 тысячи долларов — в Одессе разоблачили канал переправки уклонистов

Правоохранители задержали участника схемы. Фото: ГНСУ

В Одессе разоблачили очередной канал незаконной переправки уклонистов за границу. Местный житель помогал мужчинам призывного возраста уехать в Молдову во избежание призыва.

Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде.

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Детали схемы

Горе-бизнесмен подыскивал желающих покинуть территорию Украины через мессенджеры. За свои услуги он просил 3000 долларов США с каждого человека. Из этих денег он должен был заплатить 200 долларов дальнобойщикам, чтобы те провезли уклонистов через транзитный участок трассы "Одесса-Рени" и передали его приспешникам для дальнейшего трансфера на украинско-молдавскую границу. Ну а дальше, минуя пункты пропуска Одесчины, "клиенты" в населенных пунктах приграничья должны самостоятельно форсировать границу в Молдову.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе директора кадрового агентства, помогавшего уклонистам выехать за пределы страны. Мужчина под видом рекрутинга делал разрешение на "заграничную работу", позволяющую уехать военно обязанным мужчинам.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.