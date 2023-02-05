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До Одеси привозять генератори з усієї України, — Максим Марченко

5 лютого 2023 15:33
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
До Одеси привозять генератори з усієї України: Максим Марченко про проміжкові результати урядової комісії
Паливо для генераторів купуватиме держава
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

В Одесу вже привезли понад 35 потужних генераторів. Усі вони будуть залучені на критичній інфраструктурі. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму Telegram.

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 Зараз вже вдалося запустити майже всі котельні в місті. А от зі світлом поки складніше.

"Більшість котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Наразі основна проблема — це не дефіцит генерації, а неможливість передачі та розподілу електроенергії споживачам у достатній кількості", — розповідає очільник Одеської ОВА.

На цей час без електроенергії в Одесі та Одеському районі залишаються майже 300 тис. абонентів. Енергетики кажуть, що ситуація залишається складною. Альтернативою поки ще є тільки генератори.

"На сьогодні отримали 39 генераторів великої потужності від ДСНС, які були зібрані з усієї країни. Також шукаємо можливості для автономного функціонування деяких будинків за допомогою генераторів там, де є така технічна можливість. Паливо для цього буде придбане коштом спеціального фонду з державного та обласного бюджетів", — додає Марченко.

Вони спрямовані на потреби критичної інфраструктури, яка постачає людям воду та тепло. Це дозволить розвантажити мережу та надати більше енергії жителям Одеси. Перспектива постачання енергії від міжнародних партнерів поки нечітка.

"Зараз буквально усі в країні працюють для того, щоб ми змогли це практично реалізувати. Залучені усі ресурси та канали. Поки що просто так ці кораблі ніхто нам не дає і раніше не обіцяв, незважаючи на те, що хтось декларував зовсім інше", — додав на останок Максим Марченко.

Тим часом свої генератори для потреб міста передає компанія ДТЕК для побутових споживачів. У компанії кажуть, що вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла. Тож деяким будинкам пощастить, адже до кінця наступного тижня графік відключень буде 2 через 10.

"На жаль, зараз це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону. Коли в місто будуть доставлені всі анонсовані вчора генератори, перерва в електропостачанні почне скорочуватися", — додають в ДТЕК.

Нагадаємо, за добу вдалося відновити енергопостачання 200 тисячам мешканців Одеси та району, енергетики працюють над подачею світла ще 280 тисяч людей. Для того, аби не посилити навантаження на мережі буде впроваджено нові графіки відключень.

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