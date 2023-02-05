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В Одессу привозят генераторы со всей Украины, — Максим Марченко.

5 февраля 2023 15:33
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
В Одессу привозят генераторы со всей Украины: Максим Марченко о промежуточных результатах правительственной комиссии
Топливо для генераторов будет покупать государство
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В Одессу уже привезли более 35 мощных генераторов. Все они будут вовлечены в критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в своем Telegram.

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Теперь уже удалось запустить почти все котельные в городе. А вот со светом пока сложнее.

"Большинство котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. В настоящее время основная проблема это не дефицит генерации, а невозможность передачи и распределения электроэнергии потребителям в достаточном количестве", — рассказывает глава Одесской ОВА.

В настоящее время без электроэнергии в Одессе и Одесском районе остается почти 300 тыс. абонентов. Энергетики говорят, что ситуация остается сложной. Альтернативой пока есть только генераторы.

"На сегодняшний день получили 39 генераторов большой мощности от ГСЧС, которые были собраны со всей страны. Также ищем возможности для автономного функционирования некоторых домов с помощью генераторов, там где есть такая техническая возможность. Топливо для этого будет приобретено за счет специального фонда из государственного и областного бюджетов", — добавляет Марченко.

Они направлены на потребности критической инфраструктуры, которая снабжает людей водой и теплом. Это позволит разгрузить сеть и предоставить больше энергии жителям Одессы. Перспектива поставки энергии от международных партнеров пока неясна.

"Сейчас буквально все в стране работают для того, чтобы мы смогли это практически реализовать. Привлечены все ресурсы и каналы. Пока просто так эти корабли никто нам не дает и раньше не обещал, несмотря на то, что кто-то декларировал совсем другое", — заключил Максим Марченко.

Между тем, свои генераторы для нужд города передает компания ДТЭК для бытовых потребителей. В компании говорят, что освобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света. Так что некоторым домам повезет, ведь к концу следующей недели график отключений будет 2 через 10.

"К сожалению, сейчас это тот максимум, которым может обеспечить все имеющееся исправное энергетическое оборудование региона. Когда в город будут доставлены все анонсированные вчера генераторы — перерыв в электроснабжении начнет сокращаться", — добавляют в ДТЭК.

Напомним, за сутки удалось возобновить энергоснабжение 200 тысяч жителей Одессы и района, энергетики работают над подачей света еще 280 тыс. людей. Для того чтобы не усилить нагрузку на сети, будут внедрены новые графики отключений.

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