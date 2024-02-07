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До портів Одеси прямує велика кількість суден — що відомо про експорт

7 лютого 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До портів Одеси прямує велика кількість суден — що відомо про експорт
Танкер BHARAT. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 7 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі на захід прямує понад 20 суден, серед яких є олійний танкер. Крім того, триває перевалка вантажів у портах на Дунаї. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 12 — у Чорноморську, та 6 — у Південному. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів. А на вхід відомо про 17 кораблів, які перевалюють агропродукцію. Також серед них є олійний танкер BHARAT під прапором Панами.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі у Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є майже 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, після припинення дії зернової угоди у липні минулого року Росія збільшила інтенсивність атак на припортову інфраструктуру України. За останні пів року ворог понад 30 разів намагався зруйнувати морську логістику. 

Також ми писали, що на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси. 

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