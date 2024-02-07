В порты Одессы следует большое количество судов — что известно об экспорте

Танкер Bharat. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 7 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас на мероприятие следует более 20 судов, среди которых есть масляный танкер. Кроме того, ведется перевалка грузов в портах на Дунае.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Сейчас известно, что в порту Одессы стоят 11 судов, еще 12 — в Черноморске, и 6 — в Южном. Кроме того, еще 8 судов следует на выход из портов. А на вход известно о 17 кораблях, переваливающих агропродукцию. Также среди них есть масляный танкер BHARAT под флагом Панамы.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии есть почти 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.

Также мы писали, что в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.