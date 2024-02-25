До портів Великої Одеси прямують чергові судна на завантаження — подробиці

Суховантаж SEA DOVE. Фото: MarineTraffic

Станом на сьогодні, 25 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 7 суден, ще 20 — у Чорноморську, та 2 — у Південному. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 2.

Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота зернового коридору

Раніше ми писали, що робота українського коридору не припиняється, обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту.

Додамо, українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди.