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До портів Великої Одеси прямують чергові судна на завантаження — подробиці

25 лютого 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
До портів Великої Одеси прямують чергові судна на завантаження — подробиці
Суховантаж SEA DOVE. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 25 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також  значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 7 суден, ще 20 — у Чорноморську, та 2 — у Південному. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 2.

До портів Великої Одеси прямують чергові судна на завантаження — подробиці - фото 1
Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота зернового коридору

Раніше ми писали, що робота українського коридору не припиняється, обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту. 

Додамо, українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди.

Одеса
Чорне море
порт
Одеська область
зерно
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