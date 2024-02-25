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В порты Большой Одессы направляются дежурные суда на загрузку — подробности

25 февраля 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В порты Большой Одессы направляются дежурные суда на загрузку — подробности
Сухогруз SEA DOVE. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 25 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 7 судов, еще 20 — в Черноморске, и 2 — в Южном. Кроме того, еще 8 судов направляются на выход из портов, а на вход – 2.

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Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа зернового коридора

Ранее мы писали, что работа украинского коридора не прекращается, объем экспорта из портов Большой Одессы почти достиг довоенного уровня. Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта.

Добавим, что украинские порты, работающие в Черноморских гуманитарных коридорах, увеличивают количество экспорта металлургической продукции. Только за январь из Большой Одессы вышло более 3 миллионов тонн железной руды.

Одесса
Черное море
порт
Одесская область
зерно
Новости Одессы

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