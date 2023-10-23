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До порту на Одещині прямує єгипетська сіль

23 жовтня 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До порту на Одещині прямує єгипетська сіль
Харчова сіль на столі. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська логістична компанія Global Ocean Link відправила з Єгипту до України вантаж солі. Попередньо відомо, що прибуде імпортний продукт до порту у Чорноморську. 

Про це повідомляють Порти України. 

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"Завантажили судно в імпорті в цікавому напрямку: 9,2 тис. тонн солі з порту Дум’ят (Єгипет) вже прямують до Чорноморська", — зазначили в компанії GOL.

Що відомо про логістичну компанію

ТОВ Global Ocean Link (Одеса) — оператор ринку вантажоперевезень та логістичних послуг. Надає послуги морського фрахту, автомобільних, залізничних та авіаперевезень, експедування, складської та термінальної обробки, митного оформлення вантажів, страхові та сюрвейєрські послуги.

Заначимо, що у лютому 2021 року логістичні компанії GOL та Maersk Line відкрили новий залізничний маршрут із польського порту Гданськ у шість міст України. Новий маршрут став частиною транспортного коридору між Балтійським та Чорним морями, що сполучає Туреччину, український порт Чорноморськ та Польщу.

Нагадаємо, попри війну Україна не зупиняється та шукає нові можливості для розвитку експорту. Основними перспективними напрямками для транзиту агропродукції та розбудови інфраструктури є Румунія та Молдова. 

Також ми писали, що наразі між Українською та Молдавською стороною проводяться переговори, результатом яких можуть стати відкриття нових митних пунктів пропуску в Одеській області. Крім цього, розглядається варіант закриття тих пропускних пунктів, які сьогодні не рентабельні.

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