В порт на Одесщине следует египетская соль

Пищевая соль на столе. Фото иллюстративное: pixabay

Одесская логистическая компания Global Ocean Link отправила из Египта в Украину груз соли. Предварительно известно, что импортный продукт прибудет в порт в Черноморске.

Об этом сообщают Порты Украины.

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"Скачали судно в импорте в интересном направлении: 9,2 тыс. тонн соли из порта Думьят (Египет) уже направляются в Черноморск", — отметили в компании GOL.

Что известно о логистической компании

ООО Global Ocean Link (Одесса) — оператор рынка грузоперевозок и логистических услуг. Предоставляет услуги морского фрахта, автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок, экспедирования, складской и терминальной обработки, таможенного оформления грузов, страховых и сюрвейерских услуг.

Отметим, что в феврале 2021 года логистические компании GOL и Maersk Line открыли новый железнодорожный маршрут из польского порта Гданьск в шесть городов Украины. Новый маршрут стал частью транспортного коридора между Балтийским и Черным морями, соединяющим Турцию, украинский порт Черноморск и Польшу.

Напомним, несмотря на войну, Украина не останавливается и ищет новые возможности для развития экспорта. Основными перспективными направлениями для транзита агропродукции и развития инфраструктуры являются Румыния и Молдова.

Также мы писали, что между Украинской и Молдавской стороной проводятся переговоры, результатом которых могут стать открытие новых таможенных пунктов пропуска в Одесской области. Кроме этого, рассматривается вариант закрытия тех пропускных пунктов, которые сегодня нерентабельны.