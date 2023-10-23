Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В порт на Одесчине следует египетская соль arrow

В порт на Одесчине следует египетская соль

23 октября 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В порт на Одесщине следует египетская соль
Пищевая соль на столе. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская логистическая компания Global Ocean Link отправила из Египта в Украину груз соли. Предварительно известно, что импортный продукт прибудет в порт в Черноморске.

Об этом сообщают Порты Украины.

Читайте также:

"Скачали судно в импорте в интересном направлении: 9,2 тыс. тонн соли из порта Думьят (Египет) уже направляются в Черноморск", — отметили в компании GOL.

Что известно о логистической компании

ООО Global Ocean Link (Одесса) — оператор рынка грузоперевозок и логистических услуг. Предоставляет услуги морского фрахта, автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок, экспедирования, складской и терминальной обработки, таможенного оформления грузов, страховых и сюрвейерских услуг.

Отметим, что в феврале 2021 года логистические компании GOL и Maersk Line открыли новый железнодорожный маршрут из польского порта Гданьск в шесть городов Украины. Новый маршрут стал частью транспортного коридора между Балтийским и Черным морями, соединяющим Турцию, украинский порт Черноморск и Польшу.

Напомним, несмотря на войну, Украина не останавливается и ищет новые возможности для развития экспорта. Основными перспективными направлениями для транзита агропродукции и развития инфраструктуры являются Румыния и Молдова.

Также мы писали, что между Украинской и Молдавской стороной проводятся переговоры, результатом которых могут стать открытие новых таможенных пунктов пропуска в Одесской области. Кроме этого, рассматривается вариант закрытия тех пропускных пунктов, которые сегодня нерентабельны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

Актуальное по теме