До уваги водіїв: де в Одесі сьогодні не слід паркувати авто

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Робочий тиждень ще не завершився, тож дорожники сьогодні працюватимуть в різних районах міста. На дорогах буде спецтехніка, тож водіїв попереджають, де не слід паркувати авто.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Вапняна,

вул. От. Головатого

вул. От. Чепіги,

вул. М. Плигуна,

вул. П. Кравцова,

вул. Ак. Корольова/вул. Архітекторська.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

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