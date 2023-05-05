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До уваги водіїв: де в Одесі сьогодні не слід паркувати авто

5 травня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
До уваги водіїв: де в Одесі сьогодні не слід паркувати авто
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Робочий тиждень ще не завершився, тож дорожники сьогодні працюватимуть в різних районах міста. На дорогах буде спецтехніка, тож водіїв попереджають, де не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Вапняна,
  • вул. От. Головатого 
  • вул. От. Чепіги,
  • вул. М. Плигуна,
  • вул. П. Кравцова,
  • вул. Ак. Корольова/вул. Архітекторська.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

3 травня 2023 року депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку.

З 28 квітня на дорогах Одеси запрацювали камери автоматичної фіксації правопорушень. Допустима швидкість становить 50 км/год. Де саме встановлені фіксатори — читайте в матеріалі

Для того, щоб забезпечити безперебійний проїзд транспорту на основних маршрутах, дорожники працюють над ліквідацією аварійної ямковості та деформацій покриття на ділянках державних доріг. Серед найбільш пріоритетних маршрутів, на яких проводяться роботи, є Н-24 Благовіщенське — Миколаїв та М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

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