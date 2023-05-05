К вниманию водителей: где в Одессе сегодня не следует парковать авто
Рабочая неделя еще не завершилась, поэтому дорожники сегодня будут работать в разных районах города. На дорогах будет спецтехника, и водителей предупреждают, где не следует парковать авто.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Известно,
- ул. Вот. Головатого
- ул. Вот. Чепиги,
- ул. М. Плигуна,
- ул. П. Кравцова,
- ул. Ак. Королева/ул. Архитекторская.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
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