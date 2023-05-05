К вниманию водителей: где в Одессе сегодня не следует парковать авто

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Рабочая неделя еще не завершилась, поэтому дорожники сегодня будут работать в разных районах города. На дорогах будет спецтехника, и водителей предупреждают, где не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Известно,

ул. Вот. Головатого

ул. Вот. Чепиги,

ул. М. Плигуна,

ул. П. Кравцова,

ул. Ак. Королева/ул. Архитекторская.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

3 мая 2023 депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку.

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Чтобы обеспечить бесперебойный проезд транспорта на основных маршрутах, дорожники работают над ликвидацией аварийной ямочности и деформаций покрытия на участках государственных дорог. Среди наиболее приоритетных маршрутов, на которых проводятся работы, есть Н-24 Благовещенское — Николаев и М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск.