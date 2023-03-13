До уваги водіїв: в Одесі сьогодні заплановані ремонти на дорогах
Комунальники Одеси сьогодні ремонтують дороги. Водіїв просять прибрати автомобілі з вулиць.
Департамент міського господарства Одеської міської ради опублікував адреси, за якими на сьогодні намічені роботи з благоустрою на дорогах.
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Про це інформує телеграм-канал "ЖКГ Одеса".
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні.
Сьогодні фахівці СП № 9️ КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Катериненська;
- вул. Б. Хмельницького;
- Фонтанська дорога 9 ст. — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;
- вул. Педагогічна, 24 – встановлення антивандальної решітки;
- Фонтанська дорога / вул. Цвіточна — ремонт дощоприймача;
- Хаджибейська дорога — очищення канави.
Про завершення робіт з благоустрою комунальники повідомлять додатково.
Зазначимо, дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м. Ізмаїл та с. Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) можна двома дорогами.
Для уникнення збільшення заторів та транзитного транспорту розроблено об'їзд через м. Болград, для тих хто прямує до КПП, порту в м.Рені та до паромної переправи в с.Орлівка по таким автомобільним дорогам:
- Т–16–06 КПП ''Виноградівка'' — Болград — /М-15/;
- Т–16–31 КПП ''Табаки'' — Болград — /М-15/.
Обидві автомобільні дороги (Т-16-06 та Т-16-31) знаходяться у задовільному експлуатаційному стані.
Нагадаємо, комунальники Одеси проводять екскурсії. В програмі — цікаві історичні об’єкти міста.