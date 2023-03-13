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До уваги водіїв: в Одесі сьогодні заплановані ремонти на дорогах

13 березня 2023 13:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі сьогодні заплановані ремонти на дорогах
Декотрі ділянки доріг необхідно об’їжджати
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Комунальники Одеси сьогодні ремонтують дороги. Водіїв просять прибрати автомобілі з вулиць.

Департамент міського господарства Одеської міської ради опублікував адреси, за якими на сьогодні намічені роботи з благоустрою на дорогах.

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Про це інформує  телеграм-канал "ЖКГ Одеса".

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",  — йдеться у повідомленні.

Сьогодні фахівці СП № 9️ КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  •  вул. Катериненська;
  •  вул. Б. Хмельницького;
  •  Фонтанська дорога 9 ст. — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;
  • вул. Педагогічна, 24 – встановлення антивандальної решітки;
  • Фонтанська дорога / вул. Цвіточна ремонт дощоприймача;
  • Хаджибейська дорога очищення канави.

Про завершення робіт з благоустрою комунальники повідомлять додатково.

Зазначимо, дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м. Ізмаїл та с. Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) можна двома дорогами.

Для уникнення збільшення заторів та транзитного транспорту розроблено об'їзд через м. Болград, для тих хто прямує до КПП, порту в м.Рені та до паромної переправи в с.Орлівка по таким автомобільним дорогам:

  • Т–16–06 КПП ''Виноградівка'' — Болград — /М-15/;
  • Т–16–31 КПП ''Табаки'' Болград /М-15/.

Обидві автомобільні дороги (Т-16-06 та Т-16-31) знаходяться у задовільному експлуатаційному стані.

Нагадаємо, комунальники Одеси проводять екскурсії. В програмі — цікаві історичні об’єкти міста.

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