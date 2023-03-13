К сведению водителей: в Одессе сегодня запланированы ремонты на дорогах
Коммунальщики Одессы сегодня ремонтируют дороги. Водителей просят убрать автомобили с улиц.
Департамент городского хозяйства Одесского городского совета опубликовал адреса, по которым на сегодня намечены работы по благоустройству на дорогах.
-
Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским, — СМИ
-
Оккупанты обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: есть погибшие среди гражданских
-
В Харьковской области гражданский взорвался на российской мине, — Синегубов
-
В Германии бастуют работники ряда аэропортов: случившееся
-
Власти Грузии обвинили Украину в подготовке переворота: реакция МИД
-
Полузащитник сборной Украины травмировался и может не сыграть против Англии
-
Виноградарство в Одесской области: развитие и перспективы
-
От серии мощных землетрясений в Турции погибли более 48 тысяч человек
-
Эксклюзивные кадры: Зеленский показал мощные фото украинских защитников на линии фронта
-
В Непале запретили туристам путешествовать по национальным паркам без гидов
Об этом сообщает телеграмм-канал "ЖКХ Одесса".
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Сегодня специалисты СП №9️ КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Екатериненская,
- ул. Б. Хмельницкого,
- Фонтанская дорога 9 в. — очистка дождеприемников и промывка рукавов;
- ул. Педагогическая, 24 – установка антивандальной решетки;
- Фонтанская дорога/ул. Цветочная – ремонт дождеприемника;
- Хаджибейская дорога – очищение канавы.
О завершении работ по благоустройству коммунальщики сообщат дополнительно.
Отметим, дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи Измаила и Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) можно двумя дорогами.
Во избежание увеличения пробок и транзитного транспорта разработан объезд через г. Болград, для тех, кто направляется в КПП, порт в г. Рени и паромную переправу в с. Орловка по таким автомобильным дорогам:
- Т–16–06 КПП ''Виноградовка'' –Болград–/М-15/;
- Т-16-31 КПП ''Табак'' – Болград – /М-15/.
Обе авто дороги (Т-16-06 и Т-16-31) находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии.
Напомним, коммунальщики Одессы проводят экскурсии. В программе — интересные исторические объекты города.