В Одессе сегодня запланированы ремонты на дорогах

Некоторые участки дорог необходимо объезжать

Коммунальщики Одессы сегодня ремонтируют дороги. Водителей просят убрать автомобили с улиц.

Департамент городского хозяйства Одесского городского совета опубликовал адреса, по которым на сегодня намечены работы по благоустройству на дорогах.

Об этом сообщает телеграмм-канал "ЖКХ Одесса".

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Сегодня специалисты СП №9️ КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Екатериненская,

ул. Б. Хмельницкого,

Фонтанская дорога 9 в. — очистка дождеприемников и промывка рукавов;

ул. Педагогическая, 24 – установка антивандальной решетки;

Фонтанская дорога/ул. Цветочная – ремонт дождеприемника;

Хаджибейская дорога – очищение канавы.

О завершении работ по благоустройству коммунальщики сообщат дополнительно.

Отметим, дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи Измаила и Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) можно двумя дорогами.

Во избежание увеличения пробок и транзитного транспорта разработан объезд через г. Болград, для тех, кто направляется в КПП, порт в г. Рени и паромную переправу в с. Орловка по таким автомобильным дорогам:

Т–16–06 КПП ''Виноградовка'' –Болград–/М-15/;

Т-16-31 КПП ''Табак'' – Болград – /М-15/.

Обе авто дороги (Т-16-06 и Т-16-31) находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии.

Напомним, коммунальщики Одессы проводят экскурсии. В программе — интересные исторические объекты города.