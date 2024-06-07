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До вечора без води — кому з жителів Одеси відключили водопостачання

7 червня 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення води в Одесі сьогодні: 7 червня
В Одесі відключать воду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 7 червня, у деяких жителів Приморського та Київського районів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути о 17:00. Зазначимо, що  час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • прост. Гагаріна, 12;
  • просп. Шевченка, 17а, 17б, 17в,19а,21,21аб,23а,25,27;
  • Ак. Корольова, 44 — 70;
  • Ільфа і Петрова 13 — 27;
  • Левітана, 70 — 147;
  • 12-а, 13-а, 15-а, 16-а, 17-а лінії Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • просп. Ак. Глушка, 16 — 26;
  • Костанді,162 — 213.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що сьогодні у деяких населених пунктах Одеської області також відсутня вода через проведення ремонтних робіт. Водопостачання  планують відновити наприкінці доби — о 23:50. Зі списками відключень можна ознайомитись за посиланням.

Ми писали, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Додамо, що з 1 червня тарифи за електрику зросли майже вдвічі. У майбутньому можливе й підвищення податків для бізнесу та зростання акцизів на пальне. Так, журналісти Новини.LIVE запитали фахівця Едуарда Каражію, чого чекати від української економіки.

вода
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
відсутність води

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