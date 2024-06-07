Отключение воды в Одессе сегодня: 7 июня

В Одессе отключат воду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 июня, у некоторых жителей Приморского и Киевского районов Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение дома потребителей планируют вернуть в 17:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

прост. Гагарина, 12;

просп. Шевченко, 17а, 17б, 17в, 19а, 21, 21аб, 23а, 25, 27;

Ак. Королева, 44 — 70;

Ильфа и Петрова 13 — 27;

Левитана, 70 — 147;

12-я, 13-я, 15-я, 16-я, 17-я линии Люстдорфской дороги — все дома;

просп. Ак. Глушко, 16 — 26;

Костанди,162 — 213.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что сегодня в некоторых населенных пунктах Одесской области также отсутствует вода из-за ремонтных работ. Водоснабжение планируют возобновить в конце суток — в 23:50. Со списками отключений можно ознакомиться по ссылке.

Мы писали, что регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения будут действовать с сегодняшнего дня и будут касаться только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Добавим, что с начала текущего месяца одесситы платят за электричество по новым тарифам практически вдвое больше, чем было в мае. Впереди нам еще прогнозируют повышение налогов для бизнеса и на торте вишней должен стать рост акцизов на горючее. Журналисты Новини.LIVE спросили у специалиста Эдуарда Каражия, чего ждать от украинской экономики.