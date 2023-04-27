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Доброустрій міста: де в Одесі сьогодні ремонтують дороги

27 квітня 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі сьогодні ремонтують дороги
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: ЖКГ Одеси
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 27 квітня, на дорогах Одеси тривають роботи з очищення та доброустрою території. Для уникнення заторів, водіям радять ретельніше обирати маршрути.

Про це повідомляє Департамент ЖКГ Одеси.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Де краще об'їхати 

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Космонавта Комарова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

  • вул. Садова/вул. Дворянська — ремонт дощоприймача;

  • вул. Івана та Юрія Лип — очищення колекторів;

  • вул. Лиманна, вул. 8-го Березня/вул. Локомотивна — очищення лотків;

  • Хаджибейська дорога — очищення канави;

  • вул. Балківська (Буферний ставок) — покіс трави;

  • по місту — поверхневе очищення дощоприймачів. 

Зазначимо, що на сьогодні в Одесі синоптики прогнозують дощ, що може також ускладнити рух дорогами.

Нагадаємо, з 24 квітня в Одесі почала працювати система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса. Weigh-in-Motion цілодобово моніторить навантаження на дорогу.

Також на Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі. У Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані. 

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