Доброустрій міста: де в Одесі сьогодні ремонтують дороги
Сьогодні, 27 квітня, на дорогах Одеси тривають роботи з очищення та доброустрою території. Для уникнення заторів, водіям радять ретельніше обирати маршрути.
Про це повідомляє Департамент ЖКГ Одеси.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.
Де краще об'їхати
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
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вул. Космонавта Комарова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
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вул. Садова/вул. Дворянська — ремонт дощоприймача;
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вул. Івана та Юрія Лип — очищення колекторів;
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вул. Лиманна, вул. 8-го Березня/вул. Локомотивна — очищення лотків;
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Хаджибейська дорога — очищення канави;
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вул. Балківська (Буферний ставок) — покіс трави;
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по місту — поверхневе очищення дощоприймачів.
Зазначимо, що на сьогодні в Одесі синоптики прогнозують дощ, що може також ускладнити рух дорогами.
Нагадаємо, з 24 квітня в Одесі почала працювати система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса. Weigh-in-Motion цілодобово моніторить навантаження на дорогу.
Також на Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі. У Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані.