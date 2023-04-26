Ремонтні роботи на вулицях Одеси: які дороги краще оминути
Сьогодні на дорогах Одеси заплановано ряд ремонтних робіт. Водіїв просять за необхідністю обмежити рух деякими вулицями.
Про це повідомляє Департамент ЖКГ Одеси.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.
Де краще об'їхати
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- просп. Гагаріна, вул. Водопровідна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- просп. Гагаріна — очищення колекторів;
- вул. Лиманна/1-й Першотравневий, Хаджибейська дорога — очищення лотків;
- вул. Лиманна/1-й Першотравневий, 2-й Першотравневий — промивка перепускних труб.
Зазначимо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².
Нагадаємо, з 24 квітня в Одесі почала працювати система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ-Одеса. Weigh-in-Motion цілодобово моніторить навантаження на дорогу.
Також на Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі. У Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані.