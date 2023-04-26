Ремонтні роботи на вулицях Одеси

Комунальники працюють на вулицях міста. Фото: Департамент ЖКГ Одеси.

Сьогодні на дорогах Одеси заплановано ряд ремонтних робіт. Водіїв просять за необхідністю обмежити рух деякими вулицями.

Про це повідомляє Департамент ЖКГ Одеси.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Де краще об'їхати

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

просп. Гагаріна, вул. Водопровідна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

просп. Гагаріна — очищення колекторів;

вул. Лиманна/1-й Першотравневий, Хаджибейська дорога — очищення лотків;

вул. Лиманна/1-й Першотравневий, 2-й Першотравневий — промивка перепускних труб.

Зазначимо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².

Нагадаємо, з 24 квітня в Одесі почала працювати система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ-Одеса. Weigh-in-Motion цілодобово моніторить навантаження на дорогу.

Також на Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі. У Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані.