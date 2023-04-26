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Ремонтные работы на улицах Одессы: какие дороги лучше обойти

26 апреля 2023 11:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ремонтные работы на улицах Одессы
Коммунальщики работают на улицах города. Фото: Департамент ЖКХ в Одессе.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня на дорогах Одессы запланирован ряд ремонтных работ. Водителей просят по необходимости ограничить движение по некоторым улицам.

Об этом сообщает Департамент ЖКХ Одессы.

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"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники ", — говорится в сообщении.

Где лучше объехать

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • просп. Гагарина, ул. Водопроводная — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
  • просп. Гагарина — очистка коллекторов;
  • ул. Лиманная/1-й Первомайский, Хаджибейская дорога — очистка лотков;
  • ул. Лиманная/1-й Первомайский, 2-й Первомайский — промывка перепускных труб.

Отметим, что управление дорожного хозяйства Одесского горсовета опубликовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².

Напомним, с 24 апреля в Одессе начала работу система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, являющейся частью трассы Киев-Одесса. Weigh-in-Motion круглосуточно мониторит погрузку на дорогу.

Также в Одесской области отремонтировали два моста в пограничном селе. В Староказацкой громаде отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.

 

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