Ремонтные работы на улицах Одессы: какие дороги лучше обойти
Сегодня на дорогах Одессы запланирован ряд ремонтных работ. Водителей просят по необходимости ограничить движение по некоторым улицам.
Об этом сообщает Департамент ЖКХ Одессы.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники ", — говорится в сообщении.
Где лучше объехать
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- просп. Гагарина, ул. Водопроводная — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
- просп. Гагарина — очистка коллекторов;
- ул. Лиманная/1-й Первомайский, Хаджибейская дорога — очистка лотков;
- ул. Лиманная/1-й Первомайский, 2-й Первомайский — промывка перепускных труб.
Отметим, что управление дорожного хозяйства Одесского горсовета опубликовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².
Напомним, с 24 апреля в Одессе начала работу система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, являющейся частью трассы Киев-Одесса. Weigh-in-Motion круглосуточно мониторит погрузку на дорогу.
Также в Одесской области отремонтировали два моста в пограничном селе. В Староказацкой громаде отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.