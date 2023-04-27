В Одессе сегодня ремонтируют дороги

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: ЖКХ Одессы

Сегодня, 27 апреля, на дорогах Одессы продолжаются работы по очистке и благоустройству территории. Во избежание пробок, водителям советуют более тщательно выбирать маршруты.

Об этом сообщает Департамент ЖКХ Одессы.

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"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Где лучше объехать

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Космонавта Комарова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Садовая/ул. Дворянская — ремонт дождеприемника;

ул. Ивана и Юрия Лип — очищение коллекторов;

ул. Лиманная, ул. 8-го Марта/ул. Локомотивная — очистка лотков;

Хаджибейская дорога — очищение канавы;

ул. Балковская (буферный пруд) — покос травы;

по городу — поверхностная очистка дождеприемников.

Отметим, что на сегодняшний день в Одессе синоптики прогнозируют дождь, что может также усложнить движение по дорогам.

Напомним, с 24 апреля в Одессе начала работу система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, которая является частью трассы Киев — Одесса. Weigh-in-Motion круглосуточно мониторит погрузку на дорогу.

Также в Одесской области отремонтировали два моста в пограничном селе. В Староказацкой общине отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.