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Доброустрій не на часі — голова Одеської ОВА відреагував на сумнівні тендери

27 жовтня 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Голова Одеської ОВА відреагував на сумнівні тендери
Засідання робочої групи в ОВА. Фото: Олег Кіпер
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській ОВА відбулася зустріч  із представниками органів місцевого самоврядування та громадськістю у рамках програми "Прозорість та підзвітність". Робоча група вивчила низку тендерів, які були оголошені у регіоні протягом декількох минулих тижнів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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За словами голови ОВА, далеко не усі закупівлі наразі доречні, тож робота група працює над тим,  щоб бюджеті гроші не витрачалися "на вітер".

"Вкотре наголошуємо: раціональне використання бюджетних коштів — запорука нашої Перемоги. Зокрема, ремонти равликів та благоустрій парків зараз точно не на часі. Перед усім — допомога ЗСУ!" — сказав Кіпер.

Перевірки аудиторської служби

Також Олег Кіпер наголосив на тому, що по всім сумнівним тендерам було спрямовано листи до Державної аудиторської служби України для подальшого аналізу.

"По деяких із них (тендерів. — Ред.) вирішено звернутись до місцевих рад з питанням доцільності їх проведення. Зауважимо, що правоохоронці отримали всі необхідні матеріали", — уточнив голова ОВА.

Нагадаємо, в Одеській області планують витратити на ремонт пам'ятника пів мільйона гривень. Йдеться про "равлика", що розташований у селищі Трояндове. 

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати навчальний заклад за майже 97 мільйонів. Йдеться про 56 ліцей, який розташований у Приморському районі на вулиці Тінистій.

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