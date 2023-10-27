Благоустройство не ко времени — глава Одесской ОВА отреагировал на сомнительные тендеры
В Одесской ОВА состоялась встреча с представителями органов местного самоуправления и общественностью в рамках программы "Прозрачность и подотчетность". Рабочая группа изучила ряд тендеров, объявленных в регионе в течение нескольких прошедших недель.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По словам главы ОВА, далеко не все закупки пока уместны, поэтому работа группа работает над тем, чтобы в бюджете деньги не тратились "на ветер".
"В очередной раз подчеркиваем: рациональное использование бюджетных средств — залог нашей Победы. В частности, ремонты улиток и благоустройство парков сейчас точно не ко времени. Прежде всего — помощь ВСУ!" — сказал Кипер.
Проверки аудиторской службы
Также Олег Кипер отметил, что по всем сомнительным тендерам были направлены письма в Государственную аудиторскую службу Украины для дальнейшего анализа.
"По некоторым из них (тендеров. — Ред.) решено обратиться в местные советы по вопросу целесообразности их проведения. Заметим, что правоохранители получили все необходимые материалы", — уточнил глава ОВА.
Напомним, в Одесской области планируют потратить на ремонт памятника полмиллиона гривен. Речь идет об "улитке", расположенной в поселке Трояндово.
Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать учебное заведение почти 97 миллионов. Речь идет о 56 лицее, расположенном в Приморском районе на улице Тенистой.
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