Злиття ОНУ ім. Мечникова та ківаловської Юракадемії в Одесі - на якій стадії

Одеська юракадемія. Фото ілюстративне: Еспресо

Студентів та викладачів Одеської юридичної академії переводять до ОНУ ім. Мечникова. Оскільки, хоча приєднання і було призупинене рішенням суду, діяльність НУ "ОЮА" все одно на стадії припинення.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів у коментарі 24 Каналу.

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Статус Юракадемії

Юридична особа "Національний університет "Одеська юридична академія" зараз знаходиться у стані анулювання, незважаючи на рішення суду щодо об'єднання ВНЗ. Це пов'язано із тим, що розпорядження Кабінету міністрів щодо злиття закладів скасовано не було.

"Є суди, які зупиняють виконання наказу, які стосуються процесу приєднання, але Національний університет "Одеська юридична академія" — на стадії припинення. Відповідно він є приєднаний до Одеського національного університету імені Мечникова", — сказав Михайло Винницький.

Злиття ВНЗ

Взимку розпорядженням Кабміну Одеську юракадемію було вирішено об'єднати з університетом ім. І.І.Мечнікова. Колектив ВНЗ розкритикував розпорядження та оголосив, що боротиметься за автономію. Однак пізніше злиття було призупиненя рішенням Київського окружного адміністративного суду.

Одеська юракадемія

Цей учбовий заклад заснували як академію у 1997 році на базі Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Він має вищій рівень акредитації та випускає фахівців з-понад 12 спецаільностей. Здійснює підготовку понад 16 тисяч студентів і 200 аспірантів на всіх рівнях вищої освіти. Викладання в університеті ведеться українською, англійською, німецькою та французькою мовами. Довгий час її очолював Сергій Ківалов, а пізніше він став її почесним Президентом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що дітей в одеські школи повинні брати без тестів. А також про визнання якості освіти українських моряків на міжнародному рівні.