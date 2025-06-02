Слияние ОНУ им. Мечникова и киваловской Юракадемии в Одессе - на какой стадии

Одесская юракадемия. Фото иллюстративное: Эспрессо

Студентов и преподавателей Одесской юридической академии переводят в ОНУ им. И.И. Мечникова. Поскольку, хотя присоединение и было приостановлено решением суда, деятельность НУ "ОЮА" все равно на стадии прекращения.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал в комментарии 24 Каналу.

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Статус Юракадемии

Юридическое лицо "Национальный университет "Одесская юридическая академия" сейчас находится в состоянии аннулирования, несмотря на решение суда об объединении ВУЗов. Это связано с тем, что распоряжение Кабинета министров о слиянии учебных заведений отменено не было.

"Есть суды, которые останавливают выполнение приказа, касающиеся процесса присоединения, но Национальный университет "Одесская юридическая академия" — на стадии прекращения. Соответственно он присоединен к Одесскому национальному университету имени Мечникова",— сказал Михаил Винницкий.

Слияние вузов

Зимой распоряжением Кабмина Одесскую юракадемию было решено объединить с университетом им. Коллектив ВУЗа раскритиковал распоряжение и объявил, что будет бороться за автономию. Однако позже слияние было приостановлено решением Киевского окружного административного суда.

Одесская юракадемия

Это учебное заведение основали как академию в 1997 году на базе Юридического института Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова. Он имеет высший уровень аккредитации и выпускает специалистов по более чем 12 специальностям. Осуществляет подготовку более 16 тысяч студентов и 200 аспирантов на всех уровнях высшего образования. Преподавание в университете ведется на украинском, английском, немецком и французском языках. Долгое время ее возглавлял Сергей Кивалов, а позже он стал ее почетным Президентом.

Напомним, недавно мы писали о том, что детей в одесские школы должны брать без тестов. А также о признании качества образования украинских моряков на международном уровне.