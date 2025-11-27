Демонтаж пам’ятника на Куликовому полі в Одесі

Пам'ятний знак, який вимагають прибрати. Фото: Деколонізація.Україна

В Одесі знову загострилося питання щодо демонтажу пам’ятника "Борцям, які загинули у боротьбі за владу Рад в Одесі" на Куликовому полі. Активісти нагадують, що об’єкт більше не має охоронного статусу, адже Мінкульт виключив його з реєстру. Це відкриває можливість для офіційного демонтажу і перепоховання. Міська влада має ухвалити подальше рішення.

Про це повідомили в ГО "Деколонізація.Україна".

Демонтаж пам'ятника

Активісти громадської організації "Деколонізація.Україна" звернулися до керівництва Одеси з вимогою демонтувати пам’ятник "Борцям, які загинули у боротьбі за владу Рад в Одесі" на Куликовому полі. Монумент встановили в радянський період, і він присвячений учасникам більшовицьких збройних формувань. Через ідеологічне навантаження цей об’єкт неодноразово викликав дискусії в місті.

Міністерство культури вже виключило пам’ятник із Державного реєстру нерухомих пам’яток. Це стало можливим завдяки нормам законодавства про декомунізацію та дерусифікацію, які забороняють збереження символів тоталітарного режиму. Після втрати статусу охоронного об’єкта місто може офіційно розпочати демонтаж і вирішити питання перепоховання останків на одному з міських кладовищ.

Що відомо про поховання на Куликовому полі

На Куликовому полі розташовані поховання жертв боїв січня 1918 року між прихильниками Української Народної Республіки та більшовиками. Там спочивають як бійці Червоної армії, так і захисники УНР. Пам’ятний об’єкт має підземну частину — братню могилу, та надземну — надгробний знак. Братня могила з’явилася одразу після боїв і містить останки 119 учасників тих подій.

