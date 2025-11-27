Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Судьба Памятника красногвардейцам на Куликовом поле в Одессе

Судьба Памятника красногвардейцам на Куликовом поле в Одессе

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 14:25
Демонтаж памятника на Куликовом поле в Одессе
Памятный знак, который требуют убрать. Фото: Деколонизация.Украина

В Одессе снова обострился вопрос о демонтаже памятника "Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе" на Куликовом поле. Активисты напоминают, что объект больше не имеет охранного статуса, ведь Минкульт исключил его из реестра. Это открывает возможность для официального демонтажа и перезахоронения. Городские власти должны принять дальнейшее решение.

Об этом сообщили в ОО "Деколонизация.Украина".

Реклама
Читайте также:

Демонтаж памятника

Активисты общественной организации "Деколонизация.Украина" обратились к руководству Одессы с требованием демонтировать памятник "Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе" на Куликовом поле. Монумент установили в советский период, и он посвящен участникам большевистских вооруженных формирований. Из-за идеологической нагрузки этот объект неоднократно вызывал дискуссии в городе.

Министерство культуры уже исключило памятник из Государственного реестра недвижимых памятников. Это стало возможным благодаря нормам законодательства о декоммунизации и дерусификации, которые запрещают сохранение символов тоталитарного режима. После потери статуса охранного объекта город может официально начать демонтаж и решить вопрос перезахоронения останков на одном из городских кладбищ.

Что известно о захоронениях на Куликовом поле

На Куликовом поле расположены захоронения жертв боев января 1918 года между сторонниками Украинской Народной Республики и большевиками. Там покоятся как бойцы Красной армии, так и защитники УНР. Памятный объект имеет подземную часть — братскую могилу, и надземную — надгробный знак. Братская могила появилась сразу после боев и содержит останки 119 участников тех событий.

Напомним, мы сообщали, что ряд памятников в Одесской области больше не под охраной. Также мы писали о том, каким ИИ видит Аллею Героев в Одессе.

Одесса снос Одесская область декоммунизация памятник Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации