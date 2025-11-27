Демонтаж памятника на Куликовом поле в Одессе

Памятный знак, который требуют убрать. Фото: Деколонизация.Украина

В Одессе снова обострился вопрос о демонтаже памятника "Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе" на Куликовом поле. Активисты напоминают, что объект больше не имеет охранного статуса, ведь Минкульт исключил его из реестра. Это открывает возможность для официального демонтажа и перезахоронения. Городские власти должны принять дальнейшее решение.

Об этом сообщили в ОО "Деколонизация.Украина".

Демонтаж памятника

Активисты общественной организации "Деколонизация.Украина" обратились к руководству Одессы с требованием демонтировать памятник "Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе" на Куликовом поле. Монумент установили в советский период, и он посвящен участникам большевистских вооруженных формирований. Из-за идеологической нагрузки этот объект неоднократно вызывал дискуссии в городе.

Министерство культуры уже исключило памятник из Государственного реестра недвижимых памятников. Это стало возможным благодаря нормам законодательства о декоммунизации и дерусификации, которые запрещают сохранение символов тоталитарного режима. После потери статуса охранного объекта город может официально начать демонтаж и решить вопрос перезахоронения останков на одном из городских кладбищ.

Что известно о захоронениях на Куликовом поле

На Куликовом поле расположены захоронения жертв боев января 1918 года между сторонниками Украинской Народной Республики и большевиками. Там покоятся как бойцы Красной армии, так и защитники УНР. Памятный объект имеет подземную часть — братскую могилу, и надземную — надгробный знак. Братская могила появилась сразу после боев и содержит останки 119 участников тех событий.

