Як отримати допомогу постраждалим від обстрілів Одещини та хто має на неї право

Знищене обстрілом авто. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мешканці Білгород-Дністровської громади на Одещині, які постраждали від обстрілів РФ, можуть отримати матеріальну допомогу на різні види послуг. Це стосується як відшкодування збитків від знищення майна, так і коштів на поховання родичів.

Про це повідомляють у Білгород-Дністровській територіальній громаді.

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Хто може отримати допомогу

На допомогу можуть розраховувати мешканці Білгород-Дністровської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок атак РФ. Виділення коштів на надання різноманітних послуг потерпілим передбачено міською цільовою програмою "Незламність" на 2025-2027 роки. Йдеться про:

надання власникам квартир (будинків) матеріальної допомоги на відшкодування шкоди, спричиненої внаслідок збройної агресії РФ проти України, здійснюється для проведення ремонтних робіт;

надання адресної допомоги на тимчасове проживання громадянам, житло яких постраждало (знищено або зруйновано) внаслідок збройної агресії РФ проти України, на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади;

надання разової матеріальної допомоги на поховання загиблих цивільних осіб внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру під час воєнного стану в України особам, які зобов’язалися здійснити поховання загиблого, в розмірі 35,0 тис. грн.;

надання разової матеріальної допомоги цивільним особам, які постраждали та зазнали каліцтва, поранення, контузії внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією РФ (до 10,0 тис. грн).

Для того, щоб отримати матеріальну допомогу, необхідно зібрати пакет документів, детальний перелік яких можна знайти за посиланням.

"Копії усіх документів, що додаються до заяви, завіряються заявником або законним представником особисто. Відповідальність за достовірність таких документів несе безпосередньо заявник або законний представник, які надали ці документи",— йдеться у повідомленні Білгород-Дністровської ОТГ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одеським підприємцям можуть компенсувати збитки від атак РФ. А також про гроші, які можуть надати на житло для переселенців.