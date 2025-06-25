Как получить помощь пострадавшим от обстрелов Одесской области и кто имеет на нее право

Уничтоженное обстрелом авто. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жители Белгород-Днестровской громады в Одесской области, пострадавшие от обстрелов РФ, могут получить материальную помощь на различные виды услуг. Это касается как возмещения убытков от уничтожения имущества, так и средств на погребение родственников.

Об этом сообщают в Белгород-Днестровской территориальной громаде.

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Кто может получить помощь

На помощь могут рассчитывать жители Белгород-Днестровской городской территориальной громады, пострадавшие в результате атак РФ. Выделение средств на предоставление различных услуг пострадавшим предусмотрено городской целевой программой "Незламность" на 2025-2027 годы. Речь идет о:

предоставлении владельцам квартир (домов) материальной помощи на возмещение ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, осуществляется для проведения ремонтных работ;

предоставлении адресной помощи на временное проживание гражданам, жилье которых пострадало (уничтожено или разрушено) в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, на территории Белгород-Днестровской городской территориальной громады;

предоставлении разовой материальной помощи на погребение погибших гражданских лиц в результате чрезвычайной ситуации военного характера во время военного положения в Украине лицам, которые обязались осуществить погребение погибшего, в размере 35,0 тыс. грн;

предоставлении разовой материальной помощи гражданским лицам, пострадавшим и получившим увечья, ранения, контузии в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией РФ (до 10,0 тыс. грн).

Для того, чтобы получить материальную помощь, необходимо собрать пакет документов, подробный перечень которых можно найти по ссылке.

"Копии всех документов, прилагаемых к заявлению, заверяются заявителем или законным представителем лично. Ответственность за достоверность таких документов несет непосредственно заявитель или законный представитель, которые предоставили эти документы", — говорится в сообщении Белгород-Днестровской ОТГ.

Напомним, недавно мы писали о том, что одесским предпринимателям могут компенсировать убытки от атак РФ. А также о деньгах, которые могут предоставить на жилье для переселенцев.