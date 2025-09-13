Затори на трасі Одеса-Рені біля Паланки

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: кадр з відео

У суботу ввечері, 13 вересня, рух трасою Одеса-Рені дуже ускладнений заторами. Найбільше машин скупчилося на виїзді до Молдови через пункт пропуску "Паланка". Черги розтягнулися на кілька кілометрів, і подорож може тривати годинами.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні декілька годин. На самому кордоні спостерігається велика черга з охочих потрапити до Молдови.

Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, в Одеській області готуються до масштабного оновлення пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Також ми писали, що на Одещині прикордонники зняли відео збиття російського дрона.