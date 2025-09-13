Пробки на трассе Одесса-Рени возле Паланки

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: кадр из видео

В субботу вечером, 13 сентября, движение по трассе Одесса-Рени очень затруднено пробками. Больше всего машин скопилось на выезде в Молдову через пункт пропуска "Паланка". Очереди растянулись на несколько километров, и путешествие может длиться часами.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня несколько часов. На самой границе наблюдается большая очередь из желающих попасть в Молдову.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одесской области готовятся к масштабному обновлению пунктов пропуска на границе с Молдовой. Также мы писали, что в Одесской области пограничники сняли видео сбития российского дрона.