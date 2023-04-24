Дорожники Одеси працюють на локаціях: які ділянки доріг водіям краще об’їжджати

Фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на об’єкті. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні на дорогах Одеси заплановано ряд ремонтних робіт. Комунальники просять водіїв не залишати автомобілі на решітках дощоприймачів.

Про це повідомляє Департамент ЖКГ Одеси.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Філатова, 21 — ремонт оглядових колодязів;

вул. Івана і Юрія Лип — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Івана і Юрія Лип — очищення колекторів;

Хаджибейська дорога — очищення лотків;

пров. Газовий, Щелаківська канава — очищення решіток.

Зазначимо, з 24 квітня Румунія розпочала пломбування транспортних засобів. Нововведення стосується тих автомобілів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.

Нагадаємо, з 24 квітня в автоматичному режимі розпочалося фіксування порушень габаритно-вагових норм. Відповідну систему встановили на в'їзді в Одесу.