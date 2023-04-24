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Дорожники Одеси працюють на локаціях: які ділянки доріг водіям краще об’їжджати

24 квітня 2023 13:35
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Дорожники Одеси працюють на локаціях: які ділянки доріг водіям краще об’їжджати
Фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на об’єкті. Фото: Одеська міська рада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні на дорогах Одеси заплановано ряд ремонтних робіт. Комунальники просять водіїв не залишати автомобілі на решітках дощоприймачів.

Про це повідомляє Департамент ЖКГ Одеси.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  •  вул. Філатова, 21 — ремонт оглядових колодязів; 
  •  вул. Івана і Юрія Лип — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  •  вул. Івана і Юрія Лип — очищення колекторів; 
  •  Хаджибейська дорога — очищення лотків; 
  •  пров. Газовий, Щелаківська канава —  очищення решіток. 

Зазначимо, з 24 квітня Румунія розпочала пломбування транспортних засобів. Нововведення стосується тих автомобілів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.

Нагадаємо, з 24 квітня в автоматичному режимі розпочалося фіксування порушень габаритно-вагових норм. Відповідну систему встановили на в'їзді в Одесу. 

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