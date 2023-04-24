Дорожники Одеси працюють на локаціях: які ділянки доріг водіям краще об’їжджати
Сьогодні на дорогах Одеси заплановано ряд ремонтних робіт. Комунальники просять водіїв не залишати автомобілі на решітках дощоприймачів.
Про це повідомляє Департамент ЖКГ Одеси.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.
Фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Філатова, 21 — ремонт оглядових колодязів;
- вул. Івана і Юрія Лип — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Івана і Юрія Лип — очищення колекторів;
- Хаджибейська дорога — очищення лотків;
- пров. Газовий, Щелаківська канава — очищення решіток.
Зазначимо, з 24 квітня Румунія розпочала пломбування транспортних засобів. Нововведення стосується тих автомобілів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.
Нагадаємо, з 24 квітня в автоматичному режимі розпочалося фіксування порушень габаритно-вагових норм. Відповідну систему встановили на в'їзді в Одесу.