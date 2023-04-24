Дорожники Одессы работают на локациях: какие участки дорог водителям лучше объезжать
Сегодня на дорогах Одессы запланирован ряд ремонтных работ. Коммунальщики просят водителей не оставлять автомобили на решетках дождеприемников.
Об этом сообщает Департамент ЖКХ Одессы.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники",— говорится в сообщении.
Специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Филатова, 21 — ремонт смотровых колодцев;
- ул. Ивана и Юрия Лип — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Ивана и Юрия Лип — очистка коллекторов;
- Хаджибейская дорога — очистка лотков;
- пров. Газовая, Щелаковская канава — очистка решеток.
Отметим, с 24 апреля Румыния приступила к пломбированию транспортных средств. Нововведение касается тех автомобилей, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.
Напомним, с 24 апреля в автоматическом режиме началась фиксация нарушений габаритно-весовых норм. Соответствующую систему установили на въезде в Одессу.