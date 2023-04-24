Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дорожники Одессы работают на локациях: какие участки дорог водителям лучше объезжать arrow

Дорожники Одессы работают на локациях: какие участки дорог водителям лучше объезжать

24 апреля 2023 13:35
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Дорожники Одессы работают на локациях: какие участки дорог водителям лучше объезжать
Специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на объекте. Фото: Одесский городской совет
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня на дорогах Одессы запланирован ряд ремонтных работ. Коммунальщики просят водителей не оставлять автомобили на решетках дождеприемников.

Об этом сообщает Департамент ЖКХ Одессы.

Читайте также:

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники",— говорится в сообщении.

Специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Филатова, 21 — ремонт смотровых колодцев;
  • ул. Ивана и Юрия Лип — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Ивана и Юрия Лип — очистка коллекторов;
  • Хаджибейская дорога — очистка лотков;
  • пров. Газовая, Щелаковская канава — очистка решеток.

Отметим, с 24 апреля Румыния приступила к пломбированию транспортных средств. Нововведение касается тех автомобилей, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.

Напомним, с 24 апреля в автоматическом режиме началась фиксация нарушений габаритно-весовых норм. Соответствующую систему установили на въезде в Одессу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас