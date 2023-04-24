Дорожники Одессы работают на локациях: какие участки дорог водителям лучше объезжать

Специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на объекте. Фото: Одесский городской совет

Сегодня на дорогах Одессы запланирован ряд ремонтных работ. Коммунальщики просят водителей не оставлять автомобили на решетках дождеприемников.

Об этом сообщает Департамент ЖКХ Одессы.

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"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники",— говорится в сообщении.

Специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Филатова, 21 — ремонт смотровых колодцев;

ул. Ивана и Юрия Лип — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Ивана и Юрия Лип — очистка коллекторов;

Хаджибейская дорога — очистка лотков;

пров. Газовая, Щелаковская канава — очистка решеток.

Отметим, с 24 апреля Румыния приступила к пломбированию транспортных средств. Нововведение касается тех автомобилей, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.

Напомним, с 24 апреля в автоматическом режиме началась фиксация нарушений габаритно-весовых норм. Соответствующую систему установили на въезде в Одессу.