Україна
Одеса Доставка у Молдову за 1 тис. дол. — на Одещині затримали машину

Доставка у Молдову за 1 тис. дол. — на Одещині затримали машину

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 16:38
Вінничанин переправляв чоловіків з Одещини за кордон - як виїхати з України
Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Вінничанин перевозив трьох військовозобов'язаних чоловіків через Одещину за кордон в обхід пунктів пропуску. Однак під час подорожі його авто зупинили поліцейські, тепер водію загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Подробиці справи

Правоохоронці Подільського району затримали водія, який намагався доставити до державного кордону трьох військовозобов’язаних. 27-річний керманич з Вінниччини співпрацював з адміном телеграм-каналу та дистанційно слідував його вказівкам.

Трійка попутників заздалегідь прибула до обумовленого місця, звідки їх повезли до прикордоння. Чоловіки наперед перерахували на крипто гаманець організатора 20 тис. доларів США. Ще 1 тис. доларів віддали водієві за доставку.

Возможно, это изображение 1 человек, автомобиль и текст
Затримання порушників. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Вінничанину повідомлено про підозру за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 242 тис. гривень.

Стосовно трьох пасажирів складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Їм загрожує до 8500 гривень штрафу або адмінарешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про правоохоронця, якого відправили до в'язниці. А також про доставку чоловіків у Молдову за 2,1 тисячу доларів.

Одеса кордон Одеська область Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
