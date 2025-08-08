Винничанин переправлял мужчин из Одесской области за границу - как выехать из Украины

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Винничанин перевозил трех военнообязанных мужчин через Одесскую область за границу в обход пунктов пропуска. Однако во время путешествия его авто остановили полицейские, теперь водителю грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Подробности дела

Правоохранители Подольского района задержали водителя, который пытался доставить к государственной границе трех военнообязанных. 27-летний водитель из Винницкой области сотрудничал с админом телеграмм-канала и дистанционно следовал его указаниям.

Тройка попутчиков заранее прибыла к оговоренному месту, откуда их повезли в приграничье. Мужчины заранее перечислили на крипто кошелек организатора 20 тыс. долларов США. Еще 1 тыс. долларов отдали водителю за доставку.

Задержание нарушителей. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Винничанину сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит от трех до пяти лет заключения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 242 тыс. гривен.

В отношении трех пассажиров составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Им грозит до 8500 гривен штрафа или админарест на 15 суток.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, которого отправили в тюрьму. А также о доставке мужчин в Молдову за 2,1 тысячу долларов.