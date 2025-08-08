Відео
Головна Одеса Шукали добу — на Одещині знайшли тіло хлопчика 9 років

Шукали добу — на Одещині знайшли тіло хлопчика 9 років

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 13:08
На Одещині знайдено мертвого хлопчика, якого шукали добу
Поліцейський розслідує обставини. Фото ілюстративне: Національна поліція України

В селі Мирне Одеської області виявили тіло 9-річного Артема Багачука. Хлопчик 7 серпня пішов на прогулянку та зник, його пошуки тривали близько доби.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Знайдено тіло хлопчика

Дев'ятирічний Артем Багачук з села Мирне 7 серпня пішов на дитячий майданчик. Однак додому хлопчик так і не повернувся. Батьки звернулися до поліції і дитину було оголошено в розшук.

На жаль, хлопчика знайшли мертвим. Сьогодні його тіло без ознак життя виявили у місцевій водоймі. Правоохоронці розслідують обставини події.

None - фото 1
Повідомлення поліції. Фото: скріншот новини Нацполіції
увага! розшукується малолітній артем багачук! (оновлено)
Артем Багачук. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пошуки дитини, яка зникла під час купання у морі. А також про те, як на Одещині дерево впало на платку з підлітками та вбило одного з них.

Одеса діти Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
