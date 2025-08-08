На Одещині знайдено мертвого хлопчика, якого шукали добу

Поліцейський розслідує обставини. Фото ілюстративне: Національна поліція України

В селі Мирне Одеської області виявили тіло 9-річного Артема Багачука. Хлопчик 7 серпня пішов на прогулянку та зник, його пошуки тривали близько доби.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Знайдено тіло хлопчика

Дев'ятирічний Артем Багачук з села Мирне 7 серпня пішов на дитячий майданчик. Однак додому хлопчик так і не повернувся. Батьки звернулися до поліції і дитину було оголошено в розшук.

На жаль, хлопчика знайшли мертвим. Сьогодні його тіло без ознак життя виявили у місцевій водоймі. Правоохоронці розслідують обставини події.

Повідомлення поліції. Фото: скріншот новини Нацполіції

Артем Багачук. Фото: Національна поліція України

